Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Прокуратура города Актобе подвела промежуточный итог работ по возврату в государственную собственность земельных участков, неиспользованных по назначению. В ходе прокурорских проверок на территории города установлено 11 неосвоенных земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 8,7 тысяч гектаров. Один участок возвращен в госфонд в добровольном порядке, материалы по изъятию земель у 7 крестьянских хозяйств направлены в суд. Кроме того, установлено более 80 неосвоенных земельных участков, в своё время предоставленных для предпринимательских целей. Их общая площадь составляет более 186 гектаров, а кадастровая стоимость свыше 3 миллиардов тенге. В настоящее время решается вопрос о направлении исков в суд о  возврате этих земель в госсобственность. Это значит, что пока у актюбинских предпринимателей, не освоивших своевременно земли, есть возможность оставить их при себе. -  В целях принятия своевременного и законного решения, физическим и юридическим лицам, которые в установленные сроки не приняли меры по освоению, следует обратиться в территориальную земельную инспекцию Актюбинской области, либо в прокуратуру города, - говорит помощник прокурора Актобе Канат КАЗМУХАНБЕТОВ. В целях предупреждения возможной перепродажи или спекуляции земельными участками на все указанные участки наложено обременение, отметил помощник прокурора. Он также добавил, что в Актобе работа  по возврату в госсобственность неиспользуемых земельных участков будет продолжена.    