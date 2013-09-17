Фото с bnews.kz Фото с bnews.kz В уральском городском суде начался процесс по нападению на дагестанского боксера Сослана АСБАРОВА. Дело рассматривает судья Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. На скамье подсудимых двое - Руслан БАХИТОВ и Александр ШЕВАЛДИН. БАХИТОВ обвиняется по двум статьям уголовного кодекса РК - «Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия или ножей» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». ШЕВАЛДИН обвиняется лишь в хулиганстве. Напомним, драка произошла в ночь на 5 апреля в ночном клубе «Оскар», что находится по проспекту Достык-Дружбы. В травмпункт областной больницы с сотрясением головного мозга, переломом челюсти и другими телесными повреждениями был доставлен дагестанский боксер. После осмотра травматологами он был госпитализирован. Позже выяснилось, что избитый - это боксер Сослан АСБАРОВ, который приехал в Уральск для участия в международных соревнованиях. Напомним, турнир проходил в Ледовом дворце с 30 марта по 4 апреля. Как раз 4 апреля и были выявлены победители. По результатам соревнований Сослан АСБАРОВ занял второе место в весовой категории до 81 килограмма. И после этого он вместе с друзьями решил отметить победу в ночном клубе «Оскар». Там они и столкнулись с уральцами. К слову, и Руслан БАХИТОВ, и Александр ШЕВАЛДИН ранее были судимы за различные преступления.