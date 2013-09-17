Уральск. На Курмангазы-Маметовой столкнулись две машины

«ВАЗ-21014» и «Волга-3110» столкнулись примерно в 21.30 17 сентября. По словам водителя «ВАЗ-21014», он ехал со стороны проспекта по улице Маметовой в сторону КазИИТУ, а «Волга» ехала в противоположную сторону и поворачивала налево, на Курмангазы. - «Волга» должна была уступить мне дорогу, - считает водитель «ВАЗ». Водитель «Волги» от комментариев отказался. Скорее всего, он получил травму головы. Ему кто-то из очевидцев перевязал голову. Когда корреспонденты «МГ» прибыли на место ДТП, участники аварии все еще ждали дознавателей. Фото Медета МЕДРЕСОВА