Записи Книги рекордов Гиннесcа 2014 года пополнятся очередным причудливым достижением рук человеческих – пятитонным мотоциклом работы итальянца Фабио Реджиани. Мотоцикл-гигант имеет высоту 5,1 метра, ширину 2,49 м и вес в 5 с половиной тонн! В движение махину приводит 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 280 лошадиных сил, сопряженный с трехскоростной коробкой передач.Для гарантированной устойчивости, к двум основным, Фабио добавил пару дополнительных колес. Тем самым оказался побито прежнее достижение калифорнийца Грегори Данхэма: его Monster Cycle высотой «всего» 3,43 метра имел массу почти 3 тонны. Впрочем, нет никаких оснований полагать, что нынешним рекордом достигнут предел гигантомании среди мотоциклостроителей-одиночек. Вот, к примеру, монструозный мотоцикл жителя Австралии Рэя Бауманна:На дороге такому байкеру лучше не перечить – раздавит не глядя.А вот огромный мотоцикл относительно приемлемых размеров для эксплуатации на дорогах общего пользования – Gunbus 410. Говорят, его даже планировали выпустить ограниченной серией. Трудно даже представить, какие чувства можно испытать, прокатившись на таком гипертрофированном красавце.