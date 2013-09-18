Фото: e-bike.com.ua Фото: e-bike.com.ua Правительство Шотландии планирует избавить все города и села страны от бензиновых и дизельных выбросов к 2050 году. По сообщению зарубежных СМИ, в Шотландии хотят полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания к 2050 году. Для этого Правительство запустит государственную программу, которая будет призвана помочь гражданам страны приобрести электрокары, такие как Renault Zoe и Nissan Leaf. Около 14 млн. фунтов стерлингов будет направлено на замену государственного автопарка на электрокары и установку электрозаправок во всех муниципальных зданиях. По предварительным планам властей, уже к 2030 году все автомобили с ДВС будут исключены из городского движения, а к 2040 году все продаваемые в стране машины будут иметь почти нулевой уровень выбросов CO2. Напомним, что до этого английская партия либеральных демократов предложила выдвинуть закон, который запрещал бы использование бензиновых и гибридных автомобилей к 2040 году. Основная цель всей программы – это достижение нулевого уровня выбросов на территории Великобритании. Источник: auto.lafa.kz