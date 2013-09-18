Как еще можно определить категорию автомобиля с органами управления, расположенным в задней части салона? Творение арабских кастомайзеров из малоизвестного ателье King of Custom и вправду вводит в некоторое недоумение, оставляя за собой шлейф вопросов. Ведь даже если отбросить все внутренние метаморфозы ничем неприметного внешне «заднерульного» Nissan Patrol, остается неясным кому и зачем это понадобилось? Впрочем, в последнем случае вполне можно сослаться на известную долю причудливости запросов ближневосточной аудитории. Однако, если у вас есть какие-либо иные соображения на этот счет, то можете их изложить в комментариях, после просмотра выложенного ниже фото- и видеоматериала.
Источник: auto.lafa.kz