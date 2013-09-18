Заместитель министра финансов Руслан Даленов опубликовал в своей социальной сети снимок таблицы с новыми налогами на автотранспорт. В правительстве РК показали размер новых налогов на авто - Фото 1 При этом чиновник сделал несколько оговорок. По его словам, размеры налогов могут быть изменены депутатами парламента. Кроме того, в таблице использован МРП нынешнего года, который в следующем году будет увеличен. Как уже сообщали Авто@Mail.Ru, в мажилисе парламента работают над введением новых налоговых ставок на автомобили. В частности, будет существенно повышен налог на автомобили с большим объемом двигателя. Источник: auto.mail.ru