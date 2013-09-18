Фото auto.lafa.kz
Сегодня в Алматы состоялась презентация самого доступного седана всей линейки Lexus – новейшей модели IS.
Как мы и предполагали, третья генерация самого, если так можно выразиться, «бюджетного» седана «Лексуса» прошла с размахом. Представители марки и ассистенты менеджеров японского люкс-бренда в РК, говоря о новинке, не жалели положительных эпитетов, сопоставляя заслуги двух предтечей в виде IS первого (появившегося в 1999 году) и второго поколений модели (чей дебют состоялся в 2005-ом), намекая при этом на радужные перспективы третьей по счёту генерации авто в нашей стране.
«До появления IS, Lexus не был представлен в нише премиальных автомобилей стоимостью до 50 000 долларов, – рассказал генеральный менеджер «Тойота Мотор Казахстан» Эдвард Скуфс. – Однако та аудитория, которая сегодня приобретает эти авто, завтра может позволить себе другие Lexus – ES или GS. Поэтому появление «промежуточной» модели стало удачным маркетинговым ходом, позволившим Lexus взрастить целое поколение лояльных автовладельцев».
Чтож, давайте теперь поближе ознакомимся с новыми Lexus IS 250 и его так называемой «заряженной» модификацией - IS 250 F SPORT, сошедших с конвейера японского завода Tahara.
С учётом того, что немного спорная внешность авто нами ранее уже была отмечена, сделаем акцент на комплектациях и ценах новинки.
Так, самым доступным из всех IS250, станет комплектация Executive с двигателем V6, объемом 2,5 л, мощностью 208 л.с, работающим в паре с 6-ступенчатой АКПП, способным «катапультировать» новейший седан с 0 до 100 км/ч за 8,1 с. Помимо наличия 8 подушек безопасности уже «в базе», за 47 300 у.е. счастливый покупатель данного авто получит целый набор средств активной безопасности (ABS, EBD, TRC, VSC, EPS, HAC, VDIM), а также: активные подголовники передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные «колёса» + полноразмерную «запаску» того же диаметра, ксеноновые фары (ближний/дальний свет), светодиодные ходовые огни (те самые «реснички» на бампере), аудиосистему с поддержкой DVD/CD/MP3/WMA (включая 6 динамиков), 7-дюймовый цветной дисплей на центральной консоли, подогрев передних сидений, круиз-контроль, оформление интерьера – ткань/искусственная кожа, мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подрулевыми лепестками переключения передач, а также автоматический двухзонный климат-контроль с системой S FLOW. Чтож, вроде бы неплохо.
Продолжим. В исполнении Luxury, ко всему перечисленному, IS 250 сможет похвастать дисками колёс 18-ого радиуса (с такой же «запаской»), автоматической регулировкой сидений (в 8 направлениях), деревянными вставками в оформлении интерьера, люком с электроприводом, передними светодиодными фарами, а также системой доступа в автомобиль с помощью ключ-карты. В итоге, разница в сумме между первой и второй комплектациями, составит 12 800 у.е.
Ну и теперь самое, с визуальной точки зрения, эффектное исполнение нового IS – версия F Sport, стоимостью 62 300 у.е. В этом случае, помимо агрессивного стайлинг-обвеса а-ля «заряженный» IS-F, покупатель подобного автомобиля получает: «18-ые» легкосплавные колёсные диски F Sport, алюминиевые вставки в оформлении салона (включая накладки на педали), передние сидения с увеличенной боковой поддержкой (без памяти настроек), светодиодные «противотуманки», а также щиток приборов в стиле флагманского купе LFA (фото ниже).
Что же до гаммы двигателей нового IS, то пока на авто будут устанавливать вышеупомянутый 208-сильный V6.
На вопрос журналиста Auto.Lafa.kz, о возможности появления в модельной гамме Lexus по-настоящему «заряженной» модификации IS, ассистент менеджера департамента маркетинга «Лексус Казахстан» - Болот Султанкулов - лишь ответил:
«Подобная модель - IS-F в новом кузове - в линейке нашей марки пока не планируется. Быть может, серийная версия концепта LF-CC, которую скорее всего назовут RC, и будет той самой «зажигалкой»».
Касаемо планов «Лексус Казахстан» относительно нового «Ай-Эс», то тут генеральный менеджер «Тойота Мотор Казахстан» Эдвард Скуфс резюмировал:
«До конца текущего года мы планируем реализовать всего 15 автомобилей этой модели. Однако, это ещё не всё. В следующем, 2014 году, эта планка вырастит до 30 единиц IS, а уже в 2015-ом - до пятидесяти».
Источник: auto.lafa.kz