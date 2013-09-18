Фото: John Kolesidis / Reuters Фото: John Kolesidis / Reuters В испанской Ла-Корунье обнаружился выигрышный лотерейный билет, который его покупатель забыл на кассе сразу после покупки. По этому купону можно получить 4,7 миллиона евро, однако законный обладатель этой суммы пока не найден. Как сообщает Associated Press, во вторник, 17 сентября, мэр города Карлос Негрейра заявил, что ведется поиск победителя. В своем заявлении Карлос Негрейра отметил, что он станет первым мэром, ищущим миллионера «не для того, чтобы попросить у него денег, а для того, чтобы их отдать». Всем претендентам на выигрыш, которые заявят на него свои права, предстоит пройти процедуру допроса. В ее ходе планируется установить личность обладателя приза. По какой технологии будет проведена идентификация миллионера, не сообщается. Если же купон так и не найдет своего хозяина, то выигрыш перейдет к человеку, который его нашел. По данным агентства, билет датирован 30 июня 2012 года. При каких обстоятельствах он был найден, не уточняется. Известно лишь, что сейчас купон находится в бюро находок среди многих других потерянных вещей. В июле 2013 года суд обязал правительство Италии выплатить победителю государственной лотереи выигрыш по порванному лотерейному билету. Семья итальянца, выигравшего в лотерею, получит 100 тысяч евро, так как сам победитель скончался, не дождавшись вердикта. Источник: lenta.ru