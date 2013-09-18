Фото: Фотобанк PressFoto Фото: Фотобанк PressFoto В Лондоне открылась вакансия дедушки. Необычное объявление появилось на одном из местных сайтов для поиска работы. Об этом сообщает издание Metro. Согласно объявлению, подходящий кандидат должен иметь десять лет опыта работы по специальности или на «похожей» должности и уметь «вставать в шесть утра и засыпать перед телевизором». В обязанности соискателя входят следующие функции: говорить с внуками о войне и о своей роли в ней; угощать детей леденцами; лечить зубную боль с помощью виски; забывать, как зовут внука и называть его именами его братьев или собаки; наблюдать за работой в саду; давать советы; плохо шутить; постоянно пить чай с печеньем; водить дружбу с соседскими кошками; иногда приглашать на воскресный обед. Авторы объявления подчеркивают, что это не полный список обязанностей, а лишь часть из них. Не сообщается, откликнулся кто-либо эту вакансию. Как выяснилось, объявление носит шуточный характер. Оно было подано британским юмористическим блогом, команда которого, по описанию со странички Facebook, «занимается игрушками, играми и викторинами». Сотрудники сайта разместили вакансию после того, как узнали о существовании похожего сервиса в Японии: там можно нанять «дядю» с почасовой оплатой. Представители блога попытались нанять «дядю», но японская компания им так и не ответила. В связи с этим они решили проверить, сумеют ли найти кандидатов на роль наемного дедушки. Источник: lenta.ru