Фото: Fabrice Coffrini / AFP Фото: Fabrice Coffrini / AFP В США пес случайно ранил свою хозяйку — жительницу Уорта, штат Техас, вечером в субботу, 14 сентября, сообщает United Press Associated. 78-летняя женщина, которая предпочла остаться неизвестной, рассказала полиции, что обычно смотрит телевизор по субботам, держа недалеко от себя дробовик, и, когда собака случайно его уронила, тот выстрелил. Пуля попала хозяйке в ногу. На следующее утро женщина обратилась в больницу, и произошедшим заинтересовалась полиция. «Жертва сообщила, что это был несчастный случай, и собака ни в чем не виновата», — сказал Шэррон Нил, пресс-секретарь полиции. Как сам пес чувствует себя после инцидента, не уточняется. Случаи, когда собаки нечаянно стреляют из огнестрельного оружия, довольно распространены: весной 2013 года в Массачусетсе полицейская розыскная собака по кличке Иван случайно выстрелила из найденного пистолета — тогда никто из окружающих не пострадал. А в 2011 году, в штате Юта, пес охотника случайно наступил на спусковой крючок и ранил своего хозяина в ягодицу. Источник: lenta.ru