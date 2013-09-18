Брэд Питт случайно стал участником чужой свадьбы
Фото: Jason Merritt / Getty Images / AFP Брэд Питт случайно стал участником вечеринки по случаю бракосочетания пары, отмечавшей торжество в пятизвездочной гостинице в графстве Бакингемшир в Англии. Как пишет The Daily Telegraph, актера в баре при отеле заметил жених Эби Лингвуд. По словам новоиспеченной жены, ее возлюбленный сообщил ей о том, что видел Питта, и позвал ее пойти познакомиться. Пара подошла к актеру, поздоровалась, сказала о своей свадьбе и сфотографировалась с ним. Как отметила Лингвуд, кинематографист был очень мил и приятен в общении, и поздравил молодоженов с вступлением в брак. Вскоре после этого о присутствии Питта в гостинице узнали подруги Лингвуд, которые буквально набросились на актера, чтобы тоже сфотографироваться с ним и взять автографы. В итоге артист был вынужден в срочном порядке покинуть заведение и подняться в номер. Сам Брэд Питт не прокомментировал свое случайное участие в чужой свадьбе. Известно, что в Бакингемшире он находился по делам: на территории графства ведутся съемки новой картины с его участием. Фильм «Ярость» («Fury») выйдет в 2014 году. Не так давно сообщалось о другой знаменитости, случайно попавшей на чужую свадьбу. Боксер Майк Тайсон в конце августа оказался на вечеринке по случаю бракосочетания пары из Нью-Йорка. Спортсмен не отказался поучаствовать в фотосессии с гостями торжества. Источник: lenta.ru