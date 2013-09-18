Фото lenta.ru Фото lenta.ru В Челябинске появилась «церковь метеорита», прихожане которой поклоняются небесному телу, взорвавшемуся в феврале 2013 года над регионом, сообщает «Первый областной». В группу входят примерно 50 человек. Как давно они собираются и где именно проходят их встречи, не уточняется. Тем не менее, адепты нового культа уже выступили с требованием выдать им осколок метеорита, который находится в озере Чебаркуль. По словам лидера группы последователей культа челябинского метеорита Андрея Брейвичко, в угольном хондрите содержится информация об устройстве Вселенной, а также «свод морально-правовых норм, которые помогут жить людям на этом новом этапе развития духовных знаний». Единомышленники Брейвичко называют данные, хранящиеся на метеорите, «скрижалями». Собеседник телеканала рассказал, что часть сведений с метеорита уже расшифрована, но для того, чтобы получить оставшуюся информацию, жрецам необходимо взять небесное тело в руки. Как подчеркнул глава «церкви», в настоящее время метеорит находится в безопасности, которую ему обеспечил в том числе и проведенный Брейвичко обряд установки защиты обломка. Глава «церкви метеорита» заявил, что после поднятия обломка со дна Чебаркуля, его необходимо передать адептам культа. Они собираются разместить его в храме, проект строительства которого уже подготовлен. В ближайшее время прихожане «церкви» намерены зарегистрироваться как религиозная группа, а затем попросить выделить им место под культовое сооружение. Как власти отнеслись к идеям Брейвичко и его единомышленников, не уточняется. Когда именно метеорит поднимут со дна Чебаркуля, точно неизвестно. Тем не менее, оборудование для этого уже установлено на озере. Кроме того, специалисты определили координаты расположения челябинского метеорита под водой. Небесное тело взорвалось над Челябинском 15 февраля. Последствия происшествия ощущались не только в областном центре, но и соседних городах. В результате падения осколков небесного тела различные травмы получили около полутора тысяч человек. Источник: lenta.ru