Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Сегодня Компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В." (НКОК) проводит общественные слушания по рассмотрению плана природоохранных мероприятий на 2014 год в Атырауской и Мангистауской областях, сообщила  пресс-служба компании. Освоение месторождения Кашаган, одного из самых  крупных месторождений нефти и газа, открытых за последние 45 лет в мире, это и особая привилегия, которая наряду с огромными возможностями ставит Консорциум перед необходимостью найти решение для уникальных проблем, отметили участники общественного слушания. В конце июня Северо-Каспийский проект отметил завершение строительных работ первого этапа. Итог: первая добыча нефти - 11 сентября. В настоящее время Северо-Каспийский проект последовательно увеличивает объем добычи, стремясь выйти в среднесрочной перспективе к намеченному объему в 370 тыс. баррелей нефти в сутки, пояснили в пресс-службе. В следующем году по плану природоохранных мероприятий компания обязуется произвести очистку отходов производства и потребления, защиту прибрежных и водных экосистем от воздействия, меры по ликвидации аварийных разливов нефти, научные исследования, изучения и другие работы, мониторинг популяции тюленей и дикой природы.  Такие же общественные слушания пройдут в Актау 20 сентября.  