фото с сайта kazakhstandaily.com фото с сайта kazakhstandaily.com Сегодня в ходе заседания правительство Казахстана проголосовало за принятие концепции эффективного управления природными ресурсами и использования доходов от нефтяного сектора, передает Today.kz. По словам премьер-министра, данная концепция и соответствующие нормативно-правовые акты, а также принятие стратегии по развитию топливно-энергетического комплекса страны позволят нарастить темпы добычи и поставки на мировые рынки углеводородных ресурсов, а также обеспечить внутренний рынок горюче-смазочными материалами отечественного производства, соответствующими нормам экологических стандартов. "Это создание условий для привлечения иностранных инвестиций, но только на условии применения современных технологий добычи, переработки сырья, создание новейших производств экологически безвредных", - добавил Ахметов. В качестве примера подобного производства премьер привел добычу нефти на Кашаганском месторождении, где построен завод по новейшей технологии "Болашак". Помимо этого, премьер-министр сообщил, что на рассмотрении находятся вопросы, связанные с проектом будущего расширения "Тенгизшевройл", где будут применяться самые современные методы добычи углеводородного сырья, а также следующие фазы развития третьего крупного месторождения Карачаганак.