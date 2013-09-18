фото предоставлено пресс-службой фото предоставлено пресс-службой Глава Министерства охраны окружающей среды Нурлан Каппаров вместе со студентами аграриями выпустил в Ишим двадцать тысяч мальков карпа, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды. Мальки были выращенны в Майбалыкском рыбопитомнике в рамках реализации бюджетной программы по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных. В общем в рамках этой программы было выращенно и выпущенно в реки Нура и Ишим 41 миллион мальков карпа. Помимо этого питомника по этой программе работает еще шесть предприятий. Как сообщили в ведомстве, общий объем государственного заказа на выращивание и выпуск в водоемы молоди ценных видов рыб – осетровых, сиговых, карповых и растительноядных (толстолобик и белый амур) составляет более 158 миллионов.