Фото Today.kz Фото Today.kz Ролик о Казахстане с призывом инвестировать в нашу страну, стартовал на международных телеканалах CNN, Euronews и Bloomberg, передает Today.kz. В нынешнем году канал Bloomberg покажет ролик не только жителям США и Европы, но и Азии. А вот CNN и Euronews оставят все без изменений - демонстрация видео "Инвестируйте в Казахстан!" по-прежнему пройдет для стран Европы, Ближнего востока, Африки и Азии. Всего ролик прокрутят более 1,5 тысячи раз, при этом ожидается, что его посмотрят свыше 350 миллионов домохозяйств по всему миру. Дата последнего показа видео - 15 ноября. Автором видеоматериала начиная с 2011 года является творческая команда известного режиссера Тимура Бекмамбетова. Задача проекта - проинформировать потнециальных инвесторов об инвестиционных возможностях страны. Так, согласно рейтингу Ease of Doing Business-2013, Казахстан занимает 17-ое место по показателю "Налогообложение" и 10-ое место по показателю "Защита инвесторов". Согласно данным нацагентства по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" МИНТ РК, по состоянию на 2013 год интернет-ресурс инвестиционного сайта invest.gov.kz посетили около 236 тысяч посетителей из 170 стран, а от потенциальных инвесторов пришло более 180 запросов. Подобную компанию также проводят практически все ведущие страны мира, в том числе Россия, Грузия, Украина и Азербайджан. Казахстан, по результатам исследования 2012 года ведущего международного бизнес-телеканала CNBC, вошел в список стран-лидеров по узнаваемости за рубежом в регионах США (15-ое место), а также в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (5-ое место).