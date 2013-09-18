фото с сайта avestnik.kz фото с сайта avestnik.kz Мажилисом внесены депутатские поправки по вопросам противодействию бытовому насилию, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Данный законопроект разработан в соответствии со стратегией "Казахстан-2050". Согласно проекту, над несовершеннолетними детьми и иными членами семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации, устанавливается временная опека. Также лицу, совершившему бытовое насилие, запрещается проживать с потерпевшим на одной жилплощади. Помимо этого, одной или обеим конфликтующим сторонам нельзя осуществлять передачу или реализацию каких-либо имущественных прав. Инициаторами поправок стали депутаты парламента Дарига Назарбаева, Гульнар Иксанова, Светлана Бычкова и другие мажилисмены.