Напомним, что 5 сентября на брифинге в Астане первый заместитель председателя правления НЭПК «Союз «Атамекен» Рахим ОШАКБАЕВ сообщил, что господин Мендыгазиев полностью погасил сумму налоговых претензий. - С учетом того, что он полностью погасил все суммы налоговых обвинений, признает не соответствующим действительности его высказывания в адрес руководства области, мы считаем, что дальнейшее его нахождение под арестом необоснованно и рассчитываем на его немедленное освобождение из следственного изолятора, - заявил Ошакбаев. 9 сентября судья Лариса ШАМГУНОВА заявила, что Мендыгазиев будет находиться под арестом до окончания судебно-экономической экспертизы. Однако вчера, 17 сентября, в Бурлинском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства об изменении Мендыгазиеву меры пресечения. Ходатайство заявил прокурор, мотивируя это тем, что директор ТОО «KSS building» полностью возместил ущерб и выплатил доначисленную сумму налогов. Судья Лариса ШАМГУНОВА удовлетворила ходатайство.