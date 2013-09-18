Фото express-k.kz Фото express-k.kz Можно ли законодательным актом отменить физический закон? Например, административно запретить распространение радиоволн в эфире? Эта тема обсуждалась экспертами, собравшимися по приглашению информагентства Zakon.kz и аналитической группы "Кипр". Сотовые телефоны в местах лишения свободы, естественно, запрещены. Но они туда все-таки проникают, вероятно, с помощью волшебства. Поскольку органы КУИС бессильны против магии, то у них возникла альтернативная идея – в административном порядке запретить радиоволнам проникать за решетку, а ответственными за это назначить сотовых операторов. КУИС вышел с соответствующей законодательной инициативой.Сейчас в стране действуют четыре сотовых оператора, покрывающих практически всю территорию страны. Поскольку они гораздо лучше тюремных надзирателей понимают сущность электромагнитных явлений, то инициатива КУИС повергла их в тихий ужас. В стране 75 исправительных учреждений и 19 следственных изоляторов. Учитывая проникающую способность радиоволн, выполнение этого закона означает фактический запрет мобильной связи на территории Казахстана. Уже сейчас против тюремных "глушилок" активно протестуют жители соседних районов. Поэтому сотовые операторы и задаются вопросом: стоит ли принимать заведомо невыполнимый нормативный акт, отменяющий фундаментальные законы физики? Не проще ли будет выявить тех "волшебников", при помощи которых в места заключения попадают сотовые телефоны? Александр КАМИНСКИЙ, Алматы Источник: express-k.kz