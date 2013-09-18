Иллюстративное фото с сайта saint-petersburg.ru Иллюстративное фото с сайта saint-petersburg.ru В Актюбинской области на школьные столовые наложили более 50 штрафов на общую сумму свыше 750 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Таким образом общепиты были наказаны за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требовании. В их числе несоблюдение дезинфекционного режима и личной гигиены работников пищеблока, правил мытья посуды и хранения продуктов питания. Кроме того, из более чем 190 проб готовой продукции около 9 % не соответствовали гигиеническим нормам. По информации областного департамента санэпиднадзора, на сегодня все выявленные нарушения устранены и столовые продолжают свою деятельность. Добавим, на контроле санитарной службы состоит 439 общеобразовательных школ области. В 416 школах организовано горячее питание,  в 15 школах  буфетное питание.