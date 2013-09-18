Об этом говорили сегодня на заседании круглого стола по профилактическим мерам суицида, который проходил на базе КазИИТУ. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, а также высших учебных заведений. На заседании говорили, что несмотря на то, что проводится профилактическая работа по районам и городу, число фактов суицида и его попыток по сравнению с прошлым годом неумолимо растет. В прошлом году подростковых самоубийств было зафиксировано 5, в этом году уже 8. О проведенной работе также рассказал и заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гизатолла ЛЯМОВ. Так, в этом году начал свою работу телефон доверия, куда, по словам специалиста, поступило более 500 звонков. Специалисты, работающие на телефоне доверия, прошли обучение и подготовку по данной теме. Психологи придерживаются мнения, что случаи суицида не нужно обсуждать со страниц газет и телеэкранов, так как, согласно статистике, именно после просмотра такой информации случаи суицида среди молодежи учащаются. Это было видно и по результатам мониторинга, о результатах которого рассказал руководитель управления по защите прав детей ЗКО Али МАСАЛИМОВ. По его словам, управлением был проведен анализ фактов суицида. И как оказалось, самым пиковым был 2007-ой год, когда в один год было зарегистрировано 29 фактов суицида. Наибольшее количество случаев выпадает на город и Бурлинский район. Причины, почему дети решают покончить с жизнью, в большинстве случаев остается неизвестным. Лишь в 15% случаев виною становятся разногласия в семье.