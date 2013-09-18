Иллюстративное фото с сайта gnk.spb.ru Иллюстративное фото с сайта gnk.spb.ru Сотрудниками криминальной полиции ДВД Актюбинской и Атырауской областей в городе Актобе задержана преступная группа в составе трех человек, которые совершили ряд разбойных нападений, грабежей и краж на территории нескольких областей, сообщает корреспондент  портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу МВД РК. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания по шести преступлениям, совершенным на территории Западно-Казахстанской области (2 грабежа и 4 кражи). Так, в городе Аксай, они в масках проникли в здание профессионального технического учреждения, где связав сторожа, совершили грабеж. Общий ущерб превысил 200 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы по указанным преступлениям и проверка подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.