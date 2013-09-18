В июле объем выданных кредитов на «оборотку» бизнеса и приобретение покупок в 7 раз превысил сумму инвестиционных кредитов – 574,6 против 74,3 миллиардов тенге.

Структура кредитного рынка по объектам кредитования. Июль, 2013 г. (млн тг.)

За год совокупная доля кредитов на строительство и реконструкцию, пополнение оборотных средств и розничной ипотеки опустилась до 22,7%. В то же время вес кредитов на приобретение оборотных средств и потребительские цели вырос до 43,4%.