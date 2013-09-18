Иллюстративное фото с сайта www.ugra-news.ru Иллюстративное фото с сайта www.ugra-news.ru Полицейские Байганинского района раскрыли кражу 7 тонн дизельного топлива, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. 12 сентября в полицию поступило сообщение  от ТОО «СИНОПЭК-КАЗАХСТАН», что из цистерны на месторождении «Северная труба» было похищено 7 тонн солярки. Ущерб составил 865000 тенге. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.2 УК РК «Кража». В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 17сентября был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 30-летний подозреваемый, житель поселка Шубарши. У задержанного изъят насос, которым он выкачал дизельное топливо из цистерны. В настоящее время разыскиваются сообщники подозреваемого и автоцистерна марки «Камаз», на которой было транспортировано топливо.