Иллюстративное фото с сайта maps.resurs.kz Иллюстративное фото с сайта maps.resurs.kz В начале октября Атырау отмечает свое 373-летие. Как отметили в городском акимате, к этому событию готовятся тщательным образом. Город, как и его руководители, не хотят ударить лицом в грязь. Гостей ожидают с различных городов Казахстана, а также России, Азербайджана и Шотландии. Для участия в праздновании приглашены акимы Актау, Уральска и Актобе. А также мэры городов побратимов – шотландского Абердина и азербайджанского Ширвана. Ожидают делегацию из Астрахани, Магнитогорска и Железноводска. В преддверии празднования будут организованы различные мероприятия для молодежи города – КВН, «Жігіт сұлтаны», «Қыз сыны», Брейк дэнс, Домбра party, Шоу байкеров. Проведены сельскохозяйственные ярмарки и благотворительные мероприятия для социально-уязвимых слоев населения.   Конкурсами рисунков и различных номеров талантов и юных дарований будут охвачены дошкольные и школьные учреждения.  