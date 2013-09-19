Российские пограничники открыли предупредительный огонь по судну Greenpeace
Фото: neftegaz.ru Пограничники открыли предупредительный артиллерийский огонь, чтобы остановить судно Greenpeace «Арктик Санрайз» рядом с принадлежащей «Газпрому» нефтедобывающей платформой «Приразломная» в Печорском море. Об этом сообщается на сайте Greenpeace. По словам экологов, в направлении их судна было произведено 11 выстрелов. Их также предупредили, что может быть открыт огонь на поражение, если cудно немедленно не покинет окрестности нефтеплатформы. В сообщении ФСБ РФ, которое приводит РИА Новости, говорится, что «пограничники были вынуждены четырежды выполнять предупредительную стрельбу из артиллерийской установки пограничного корабля „Ладога“». Судя по всему, погранслужбе не удалось добиться того, чтобы «Арктик Санрайз» остановился. Также Greenpeace сообщает, что российская береговая охрана требовала разрешения подняться на борт судна, но получила отказ от капитана. Двое активистов Greenpeace были задержаны в ходе акции протеста, после того, как им удалось забраться на буровую установку. Согласно сообщению ФСБ, при задержании активистов пограничники также применили оружие. «В связи с реально сложившейся угрозой безопасности объекта нефтегазового комплекса РФ и неподчинением законным требованиям о прекращении незаконной деятельности сотрудниками пограничных органов была выполнена предупредительная стрельба из автомата АК-74», — говорится в сообщении. По данным российской погранслужбы, судно «Арктик Санрайз» уже несколько дней маневрировало в Баренцевом море. 17 сентября экологи приблизились к нефтеплатформе, но не нарушали границ закрытого для плавания региона радиусом в три морских мили от «Приразломной». Утром 18 сентября с корабля в сторону нефтеплатформы были направлены моторные лодки. С них экологи попытались взобраться на платформу с помощью альпинистских «кошек» и веревок. Платформа «Приразломная» была установлена в Печорском море в августе 2011 года. Уже в октябре на ней произошло ЧП — во время 7-бального шторма с платформы сорвало эвакуационный трап, позволяющий снимать с нее персонал. Из-за технических проблем платформа так и не была введена в эксплуатацию. Руководство «Газпрома» признавало, что российская промышленность пока не готова к производству оборудования, необходимого для разработки шельфовых месторождений. По словам главы «Газпром добыча шельф» Александра Манделя, на «Приразломной» «80 процентов оборудования — это брак, возвращаемый обратно». По подсчетам Greenpeace, добыча нефти на этой платформе нерентабельна. «Последствия разлива нефти на „Приразломной“ будут огромны. А самое главное, мы в упор не видим экономической целесообразности использования этой платформы. Затраты на ее работу колоссальные, риски тоже, а доля нефти в общем объёме ее добычи в России минимальна — 2 процента», — констатировал куратор арктического направления «Гринпис Россия» Роман Долгов. Ненасильственный захват экологически опасных промышленных объектов является традиционной тактикой активистов Greenpeace. В августе 2012 года они уже взбирались на «Приразломную» и провели на платформе около 15 часов. Источник: lenta.ru