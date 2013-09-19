США собрали 200 тысяч страниц с уликами против режима Асада
Фото: SANA / AFP Американские дипломаты собрали с помощью сирийской оппозиции свидетельства виновности режима президента Сирии Башара Асада в военных преступлениях. Как пишет 18 сентября Yahoo News, об этом рассказал посол США по особым поручениям Стивен Рапп (Stephen Rapp), специализирующийся на делах о военных преступлениях. По словам дипломата, США собирают материалы для возбуждения в отношении Асада уголовного дела. Специально для этого группы сирийцев прошли обучение, как правильно искать и идентифицировать нужную информацию. Собранные материалы, которые в настоящий момент насчитывают более 200 тысяч страниц, хранятся в учрежденном США центре на территории Европы, где их изучают эксперты. О каком учреждении идет речь, дипломат не пояснил. Предполагается, что эти улики будут использованы на судебном процессе в отношении сирийского президента. По словам Раппа, количество и качество собранных доказательств позволит сделать дело Асада одним из лучших по уровню среди международных процессов в отношении глав государств. Дипломат сообщил, что власти США не намерены возбуждать дело самостоятельно, а стремятся создать своего рода «смешанный суд», привлекая к нему одновременно и «международных игроков», и самих сирийцев. Хотя ожидается, что возможный суд будет продолжительным и встретит сопротивление, в том числе и со стороны России, дипломат предположил, что процесс может начаться еще до завершения сирийского конфликта. Гражданская война между повстанцами-суннитами и шиитско-алавитским правительством продолжается в Сирии с весны 2011 года. По оценкам ООН, за время конфликта были убиты более 100 тысяч человек, более двух миллионов человек стали беженцами. Власти США, ссылаясь на данные американских спецслужб обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Сирийские власти категорически отрицают свою вину. Источник: lenta.ru