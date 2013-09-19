В Италии воры ограбили тюрьму
Фото: Wikipedia.org Воры вынесли из тюрьмы города Павия на севере Италии сейф со значительной суммой денег, сообщает Reuters. Согласно этой информации, посреди ночи преступники сумели проскользнуть незамеченными мимо камер внешней системы видеонаблюдения, пробраться в офис директора тюрьмы и извлечь оттуда сейф. По данным пострадавшей стороны, в украденном сейфе было примерно пять тысяч евро. Полиция начала расследование инцидента. Летом 2013 года в соседней Швейцарии была ограблена тюрьма города Женева. В этом случае преступники не стали дожидаться ночи, а пробрались в помещение, где хранились деньги, посреди рабочего дня. Бандиты забрали деньги, сели на мотоцикл и уехали во Францию. Поиски преступников результатов не дали. Источник: lenta.ru