В Китае безработный напал с ножом на миллиардера за отказ в трудоустройстве
Фото: Andy Wong / AP Безработный мужчина напал с ножом на одного из богатейших китайских бизнесменов Цзун Цинхоу после того, как тот отказался устроить его в свою компанию. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Синьхуа». Цзун заявил, что получил незначительные ранения и уже вернулся к работе, пишет South China Morning Post. 49-летний безработный мужчина, которого пресса называет только по фамилии Ян, находится под арестом со дня нападения. Инцидент произошел еще в пятницу, 13 сентября. Ян встретил Цзун Цинхоу неподалеку от его дома в городе Ханчжоу и потребовал, чтобы бизнесмен принял его на работу в свою компанию Wahaha. Получив отказ, Ян разозлился и напал на бизнесмена с ножом, порезав ему два пальца на левой руке. Цзун Цинхоу был госпитализирован. Компания Цзун Цинхоу Wahaha является крупнейшим производителем безалкогольных напитков в Китае. Ее владелец долгое время считался самым богатым гражданином своей страны, однако согласно последнему рейтингу он опустился на второе место. Состояния Цзуна оценивается китайской прессой в 18,7 миллиарда долларов. Источник: lenta.ru