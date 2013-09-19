Казино простило сыну главы французского МИДа проигрыш в 700 тысяч евро
Фото: Максим Шереметов / Reuters Французские правоохранительные органы проводят расследование в отношении Тома Фабиуса, сына министра иностранных дел Лорана Фабиуса. Их интересует, почему казино в Монако простило ему проигрыш в размере 700 тысяч евро (более 900 тысяч долларов), пишет Valeurs actuelles. Для расследования инцидента по инициативе французской стороны создана специальная комиссия, в которую войдут также представители Монако. Полиция проведет обыски как в офисах компании Societe des bains de mer (SBS), владельцев казино, простившего проигрыш, так и в министерстве финансов карликового государства, пишет Le Figaro. Тома Фабиус проиграл 700 тысяч евро за один вечер весной 2013 года. При этом он не расплатился сразу, а впоследствии по каким-то причинам этот долг был с него списан. Компании SBS принадлежит ряд заведений в Монако, которые относятся к сфере услуг. Так, у нее есть несколько казино в Монте-Карло, а также ряд отелей. SBS является самым крупным работодателем в этом государстве. Тома Фабиус, которому 32 года, уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов из-за своего пристрастия к азартным играм. В 2011 году он был признан виновным в том, что взял 90 тысяч евро своего делового партнера и вложил их в оплату своих долгов. С тех пор ему было запрещено играть в казино на территории Франции. Источник: lenta.ru