Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru В августе 2013 года Lada 4x4 (Taiga) в Германии обошла по показателям продаж новый Range Rover. Об этом со ссылкой на статистику продаж дилеров сообщает Auto.Freenet. Всего за прошлый месяц в Германии было продано 79 автомобилей Lada 4x4, в то время как новый Range Rover купили лишь 64 человека. Кроме того, Lada 4x4 обошла по продажам такие модели, как Dodge Nitro, Hyundai ix55, Cadillac Escalade, Rolls-Royce Phantom и Peugeot 208. В конце 2012 года интересные результаты продаж в Германии показала другая модель АвтоВАЗа — Lada Kalina. Так, за первые 10 месяцев прошлого года немцы купили больше «Калин», чем Lamborghini. Впрочем, говорить о рекордах продаж здесь не приходится — ровно наоборот. Дело в том, что за октябрь 2012 года было продано лишь три Lada Kalina. Что же касается старой «Нивы» в Германии, то в общем списке продаж она занимает лишь 50-е место. Источник: auto.mail.ru