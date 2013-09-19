Половина всех роскошных автомобилей Казахстана зарегистрирована в Алматы. Об этом сообщает Агентство по статистике. Из 58 174 легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 4 литров в южной столице находятся 21 518. Еще 5 255 зарегистрированы в Алматинской области. В Астане таких автомобилей всего лишь 7 300, а в Акмолинской области — 1 161. Меньше всего автомобилей с большим объемом двигателя в ЗКО — 611 штук. Всего Агентство насчитало в Казахстане 3 674 434 легковых автомобиля. Доля авто с объемом двигателя свыше 4 л среди них составляет 1,6%. Автомобилей с объемом двигателя от 3 до 4 л почти в два раза больше, 102 194 штуки, или 2,8%. Самый популярный литраж в Казахстане — от 1,5 до 2 л. Таких автомобилей в республике 1 463 385 штук.