В дрифте поставлен рекорд Гиннесса (видео)

Польский пилот поставил рекорд, показав элементы дрифта на 256 км/ч, средняя скорость скольжения составила 217,9 км/ч. Якуб Пржигонски, выступающий за команду Orlen, установил мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому дрифту. Поляк пустил свою тюнингованную Toyota GT86 мощностью в 1068 «лошадей» в контролируемый занос на скорости 256 км/ч. Средняя скорость скольжения составила 217,973 км/ч, которая и была занесена в Книгу. Максимальный угол заноса равнялся 49 градусов. Заезд рекордсмена с музыкальным сопровождением родом из далекого советского прошлого был опубликован на YouTube. Источник: auto.lafa.kz