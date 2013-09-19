Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz По словам представителей компании Kulan Oil, рост рынка горюче-смазочных материалов составит от 3% до 5% ежегодно. Сегодня, 18 сентября 2013 года, на пресс-брифинге в рамках выставки Mining World Central Asia, в Алматы, эксперты компании Kulan Oil обсудили перспективы развития рынка ГСМ в Казахстане и озвучили свои прогнозы. По словам представителя компании Алмаса Бектурганова, общий объем рынка (включая такие направления как индустрия, пассажирский и коммерческий автотранспорт) в стране составляет 100 млн. литров в год, и, с учетом последних тенденций, он будет расти на 3-5% ежегодно. Обсуждая перспективы рынка легковых автомобилей РК, специалисты отметили, что все больше казахстанцев выбирают новые автомобили импортного производства и согласны платить за масла премиум сегмента, в котором признанным лидером считается продукция Mobil. Новое поколение потребителей понимает, что экономия на смазочных материалах, в итоге, приводит к росту затрат на замену запчастей автомобиля. По заявлению Kulan Oil, официального дистрибьютора ExxonMobil Fuels & Lubricants в Казахстане, на данный момент компания ведет переговоры о поставке смазочных материалов на автосборочные заводы республики в качестве первоначальной заливки. Источник: auto.lafa.kz