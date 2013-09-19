Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Для МВД РК провели презентацию казахстанских автомобилей Peugeot в «полицейской форме». В Астане на базе МВД РК при участии руководства министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялась презентация современных специализированных автомобилей Peugeot казахстанского производства. Представителями МВД была озвучена потребность в автомобилях специальной комплектации для патрульной полиции, которые бы выпускались специально для проекта «Универсальный полицейский». Каждый автомобиль должен быть оснащен радиостанцией, системой навигации, а также различными системами контроля над соблюдением общественного порядка и Правил дорожного движения. Специально для служителей закона конструкторским бюро в Костанае были разработаны Peugeot 301 и Peugeot 508 в специализированной комплектации. Помимо раскраски и СГУ, конечно, в министерстве уделяют особое внимание регулярному сервисному обслуживанию и доступности комплектующих. В этой части, надо отметить, что содержание автопарка из машин марки Peugeot может государству «влететь в копеечку». Как мы писали ранее, предполагаемая цена «пятьсотвосьмого» с турбомотором 1.6 в базовой комплектации будет превышать 4 млн. тенге. А автомобили со спецоборудованием, ясное дело, будут дороже. К слову, на эту сумму можно позволить себе 2 автомобиля марки Zaz Chance. Однако, по словам начальника управления пресс-службы МВД РК Олега Иващенко, не смотря на то, что Peugeot действительно были продемонстрированы представителям Министерства, решения о выборе именно этой марки для госзакупа еще не принято. Источник: auto.lafa.kz