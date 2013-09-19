Атырауский зритель сможет насладиться театральными постановками, в которых примут участие звезды театра и кино - Асанали АШИМОВ, Куман ТАСТАНБЕКОВ, Толеубек АРАЛБАЙ, Айдос БЕКТИМИР, Бакыт ЖАНГАЛИЕВ, Мурат НУРАСИЛОВ, Газиза АБДИНАБИЕВА, Гульнар ЖАКЫПОВА, Данагуль ТЕМИРСУЛТАНОВА, Бактияр КОЖА и многие другие. В общей сложности более 70 артистов. Уже сегодня вечером на сцене будут показывать историческую драму «Бейбарыс Султан» по пьесе атырауского драматурга Рахимжана ОТАРБАЕВА. Всего же зрители увидят 10 спектаклей.