фото с сайта kz.all.biz фото с сайта kz.all.biz В ходе 17-го заседания казахстанско-британского торгово-промышленного совета торговый посланник премьер-министра Великобритании Чарльз Хэндри сообщил, что для казахстанских предпринимателей упрощены процедуры получения бизнес-виз в Великобританию, передает primeminister.kz. "Мы теперь на пилотной основе проводим специальную программу выдачи виз, в рамках которой потребуется всего лишь два или три дня для выдачи бизнес-виз для граждан Казахстана", - сказал Чарльз Хэндри. Шестнадцать казахстанских компаний уже подали документы на визы по этой программе, 10 из них уже получили визы. Чарльз Хэндри подчеркнул, что данная программа была объявлена во время визита премьер-министра Великобритании в Казахстан. "Мы намерены дальше продолжать эту программу, сроки не ограничены. Насколько мне известно, около 150 виз уже было выдано по этой программе. Еще одной позитивной новостью является то, что с октября начнутся прямые авиарейсы между Астаной и Лондоном, которые будут оперироваться компанией Air Astana. Мы видим, что по многим направлениям у нас идет прогресс", - добавил представитель главы правительства Великобритании. Источник: today.kz