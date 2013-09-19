фото с сайта nv.kz фото с сайта nv.kz В Казахстане количество сайтов с доменами.kz и .каз достигло 95 тысяч, сообщает корреспондент Today.kz. Об этом заявил вице-министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, выступая на Международном Медиаконгрессе "Kazakhstan OnLike-2013". Кроме того, благодаря поддержке государства 205 печатных СМИ были переведены в Сеть. В скором времени эта цифра вырастет до 400. Напомним, сегодня в Алматы проходит Международный Медиаконгресс "Kazakhstan OnLike-2013". В нем принимают участие руководители казахстанских интернет-СМИ, медиаэксперты и блогеры. Данная платформа создана для обмена опытом, установления деловых контактов а также развития партнерских связей в медиасфере.