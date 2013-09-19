фото с сайта www.inform.kz фото с сайта www.inform.kz Как заявил сегодня председатель Союза журналистов РК Сейтказы Матаев, казахстанским печатным СМИ осталось жить 30-40 лет, при этом будущее журналистики он видит в Интернете, сообщает корреспондент Today.kz. Такое заявление он сделал, выступая на Международном Медиаконгрессе "Kazakhstan OnLike-2013". Также Матаев добавил, что сам он начинает день, читая новости не в газетах, а на новостных сайтах. Напомним, сегодня в Алматы проходит Международный Медиаконгресс "Kazakhstan OnLike-2013". В нем принимают участие руководители казахстанских интернет-СМИ, медиаэксперты и блогеры. Данная платформа создана для обмена опытом, установления деловых контактов а также развития партнерских связей в медиасфере.