Иллюстративное фото с сайта www.reduktor.udm.ru Благодаря помощи акима Атырауской области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА, 30 ребят стали студентами Уфимского нефтяного университета. Глава региона в юности сам заканчивал этот престижный российский ВУЗ. Хотя сегодня его можно назвать международным. Кроме казахстанских студентов, которых насчитывается около двухсот, в Уфимском нефтяном университете, который входит в десятку лучших технических вузов России, обучаются студенты из 40 стран. По сообщению областного управления образования, в этом году для атырауских выпускников школ и колледжей было выделено 30 грантов. Весной по инициативе акима области в Атырау работала выездная отборочная комиссия из российского вуза. Желающих получить грант оказалось много. Около пятисот школьников заинтересовались обучением в данном вузе. И только тридцати улыбнулась удача. Сдавали три экзамена: математика и русский язык, третий предмет - физика, химия или информатика - на выбор. В ВУЗе, который в этом году отмечал 75-летний юбилей, обучаются не только будущие нефтяники, но и горняки, технологи, механики, трубопроводчики, экономисты, архитекторы и строители. Есть и гуманитарный факультет, где готовят специалистов по связям с общественностью.  