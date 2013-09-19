фото с сайта news.headline.kz фото с сайта news.headline.kz Сегодня, 19 сентября, премьер-министр РК Серик Ахметов отбыл с рабочей поездкой во Францию, передает primeminister.kz. В ходе пребывания в Париже запланирована встреча главы казахстанского правительства с премьер-министром Франции Жан-Марком Эйро. Предполагается, что Серик Ахметов также проведет переговоры с Генеральными секретарями МБВ Висенте Лоссерталесом, ОЭСР - Анхелем Гурриа. На встречах будет обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, участия французской стороны в модернизации казахстанской экономики. Кроме того, глава казахстанского правительства встретится с представителями деловых кругов Франции. Источник: today.kz