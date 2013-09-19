фото с сайта mger2020.ru фото с сайта mger2020.ru Союз мусульман Казахстана и мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии обратились к казахстанским парламентариям запретить детям до 16 лет принимать участие в конкурсах красоты, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. СМК одобряют пример французского парламента, который запретил детям до 16 принимать участие в каких-либо конкурсах, где оцениваются внешние данные участников. Подобные конкурсы, по словам мусульманских лидеров, способствуют гиперсексуализации общества, а также приучают молодежь с юных лет судить о ценности человеческой личности исключительно по внешним качествам. СМК и МКПЧ ЦА выражают глубокое беспокойство и сожаление, что Министерство культуры и Министерство образования и науки смотрят на нравственное растление молодежи совершенно равнодушно, не принимая никаких мер по противодействию. Как отмечают в заявлении СМК, в государстве, к сожалению, отсутствует программа по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Вся политика развития культуры, по словам представителей мусульманского духовенства, состоит в распространении "примитивных идеологических штампов, таких, как переименование улиц и городов, принуждение школьников зазубривать национальный гимн, а также беспорядочная постройка различного рода памятников и монументов".