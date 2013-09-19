фото с сайта agro.ru фото с сайта agro.ru Агентство РК по защите конкуренции провело анализ товарных рынков, результаты которого показали сложное положение отечественного производителя сахара, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, при имеющихся мощностях для обеспечения необходимым количеством сахара внутреннего рынка выявлены проблемы недостаточных объемов выращивания сахарной свеклы, импортозависимости от сырья – тростникового сахара и снижение производства сахара. Баланс ресурсов и использования сахара, составляемый Агентством по статистике, показывает увеличивающуюся долю импорта сахара, которая в 2012 году уже составляла в общем объеме внутреннего потребления 64,8%. В 2012 году импорт сахара в республику осуществляли Россия, Беларусь, Украина и другие страны. Необходимо отметить, что белорусские, российские и украинские производители сахара субсидируются государством и стоимость импортируемого ими сахара для оптовых реализаторов внутри РК составляет от 100 до 130,6 тысячи тенге за тонну, что ниже фактической себестоимости 1 тонны сахара казахстанского производителя. Таким образом, по итогам анализа, выявившего барьеры входа на рынок, а также в целом определившего факторы, влияющие на конкурентоспособность отечественной продукции (среди которых импортозависимость от сырья, высокая стоимость сахарной свеклы и др.), Антимонопольным агентством разработаны предложения по развитию сахарной отрасли, в том числе, направленные на улучшение положения отечественного производителя в части создания равных условий функционирования на общем рынке сахара. Предложения будут направлены в ближайшее время в уполномоченные госорганы. В настоящее время сахар в Казахстане производится единственным производителем – ТОО «ЦАСК», который имеет 6 филиалов-заводов, расположенных в Жамбылской и Алматинской областях. Оптовой реализацией сахара занимаются 169 субъектов рынка, где основными игроками являются импортеры и ТОО «ЦАСК».