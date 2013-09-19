фото с сайта azernews.az фото с сайта azernews.az На месторождении Кашаган в следующем году рассчитывают добыть около 8 млн тонн нефти. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин, передает Today.kz. «В 2014 году мы ожидаем около 8 млн тонн добычи нефти на Кашагане», - сказал Карабалин. По его словам, Кашаган является одним из самых сложных в мире месторождений для разработки. Он также напомнил, что добыча уже началась. «Одновременно идет отладка всех систем… Работа эта идет успешно. Такие месторождения в былые времена запускали месяцев шесть – девять, год, пока отлаживалось. А сегодня уже добыча идет. Более или менее нормально, и мы ожидаем, что уже где-то, может быть, в октябре пойдут первые партии отгрузки нефти», - сообщил министр. Месторождение Кашаган представляет собой крупнейшую нефтяную залежь на Северном Каспии с геологическими запасами, которые составляют приблизительно 35 миллиардов баррелей.