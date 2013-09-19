Иллюстративное фото с сайта podarihit.ru Иллюстративное фото с сайта podarihit.ru Сотрудники дорожной полиции оштрафовали владельца автомашины марки «Мерседес-Бенц» за использование мигалки, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Автомашина с незаконным специальным светозвуковым средством, за рулем которой находился 27-летний парень,  сопровождала свадебный кортеж, направлявшийся из города в сторону аэропорта. - Проблесковый маяк был использован незаконно. По словам владельца авто, маячок он приобрел в России. В отношении парня был составлен административный протокол по статье 464 ч. 1 КОаП - «Незаконное использование специальной светозвуковой техники», материалы дела направлены в административный суд, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В свою очередь, сотрудники дорожной полиции обращаются к жителям города с просьбой не допускать нарушений ПДД  при передвижении по городу свадебных кортежей.    