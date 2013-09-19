Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz В Актюбинской области среднемесячная заработная плата одного работника в прошлом месяце составила 97405 тенге. Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по сравнению с августом прошлого года выросла на 2,6%, сообщает департамент статистики. По данным ведомства, в промышленности заработная плата составила 120 390 тенге, строительстве – 97 841 тенге, торговле – 77 396 тенге, на транспорте и в складировании ― 148 223 тенге, финансовой и страховой деятельности- 122 479 тенге. По-прежнему самыми низкооплачиваемыми были работающие в сельском хозяйстве - 49 009 тенге и образовании  –  63 249 тенге. Вместе с тем цены на продовольственные товары выросли на 1%, непродовольственные товары - на 1,3%, платные услуги – на 8,4%. Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости Актюбинской области в качестве безработных, на конец августа 2013 года составила 1308 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,3%. В августе 2013 года трудоустроены 768 человек, или 67,5% от числа обратившихся.