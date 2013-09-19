Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на перроне железнодорожного вокзала Актобе правоохранители задержали 25-летнего местного жителя. У него при личном досмотре был найден обрез двухствольного охотничьего ружья  16 калибра без соответствующих документов. Молодой человек заявил, что пришел на вокзал, чтобы проводить знакомого, а ружье, завернутое в полиэтиленовый пакет, нашел по дороге на вокзал. Однако в ЛУВД  уже установили, что первое утверждение парня является ложью ― провожать ему было некого. Обрез изъяли и направили на экспертизу. Если экспертизой обрез будет признан пригодным для стрельбы, то против задержанного возбудят уголовное дело.