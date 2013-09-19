В Атырау прошел вальс военных машин

В Атырау сегодня прошел заключительный этап конкурса среди водителей военных автомашин и экипажей БТР, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» В этот же день в Атырау стартовали учебно-методические сборы с заместителями командующих Региональных командований, заместителями командиров соединений и частей по технической части и вооружению внутренних войск МВД Республики Казахстан. Сборы и конкурс были организованы на базе воинской части 5543 внутренних войск МВД РК. В них приняли участие шесть водителей военных машин и шесть экипажей броневых боевых машин. Несмотря на сильный ветер, который сводил видимость к нулю, экипажи показали хорошее знание своего дела. Две тысячи восемьсот метров по пресечённой местности, восемь препятствий за шесть минут. В итоге лучшим экипажем БТР стал экипаж регионального командования «Шыгыс». Лучшим экипажем военных машин стал экипаж военного института Внутренних войск МВД РК. Бойцам достались грамоты, медали, кубок соревнований и главный приз - телевизор.