Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городскую избирательную комиссию. Двух кандидатов выдвинула партия «Нур Отан». Они могут занять кресла выбывших избранников народа. Как известно, в этом году из депутатского корпуса выбыли Серик КАБДЕШЕВ, который поменял место жительства, и Абат ШЫНЫБЕКОВ, который был назначен акимом Сырымского района. Директор кондитерской фабрики «КАЗКОН» Марат КАЖЕНОВ претендует на место депутата 6-го избирательного округа. По избирательному округу №11 выдвинута кандидатура директора ТОО «Орал-Терминал» и «Белес-Агро» Мурата ДЖАКИБАЕВА. - Пока кандидаты проходят спецпроверку, - рассказала «МГ» председатель городской избирательной комиссии Айгуль ТУКЕШЕВА. - Если они ее пройдут, то их кандидатура будет зарегистрирована. Других кандидатов пока нет. Выдвижение кандидатов по двум округам продлится до 27 сентября. Сами выборы пройдут 27 октября.      